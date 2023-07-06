Игра Helldivers 2 должна выйти в 2023 году. Студия Arrowhead рассказала подробности экшена об Адском Десанте. Игроков заинтересовали детали, новинка обещает быть интересной.
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Перед миссией геймеры могут экипировать персонажей по своему усмотрению. Они могут подобрать бронезащиту, оружие и стратагемы. Разработчики настоятельно рекомендуют не торопиться с выбором, так как от него может зависеть успех прохождения уровней игры. И это создаст условия для уникальных геймплейных ситуаций.
Всем участникам отряда нужно координировать действия с учетом типа противников, надо учитывать специфику заданий. Для каждого десантника доступен определенный стиль. Можно незаметно пройти мимо пришельцев, начать обстрел с безопасного расстояния. В экшене будет механика огня по своим, как из первой части игры. Если боец команды не сможет выжить во время сражения, то его можно заменить с помощью специального девайса. Студия подчеркивает, что вновь прибывший воин имеет право забрать лут своего предшественника.
Игра будет доступна на ПК и PS5. Helldivers 2 предоставит возможность проходить второстепенные квесты и получать награду. После квеста рекомендуется сделать запас боеприпасов.