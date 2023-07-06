Подразделения Вооруженных сил Украины усилили обстрелы из 155-мм артиллерии производства стран НАТО на краснолиманском участке фронта в зоне проведения специальной военной операции.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, располагавшиеся вблизи луганского направления в зоне СВО, начали усиленно обстреливать ЛНР из артиллерии. Его заявление было опубликовано в СМИ.

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Полковник уточнил, что украинская сторона массированно бьет по Кременной, Рубежному, Лисичанску и Северодонецку, а также по близлежащей к ним территории. Для ведения огня применяется и ствольное, и реактивное виды вооружения.

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Перед этим Марочко рассказал СМИ, что результатом обстрела украинской стороной стала гибель одного гражданского, а ещё двое ранены. Позже поступило заявление от врио главы ЛНР Леонида Пасечника. Он рассказал, что снаряд, выпущенный ВСУ, взорвался в непосредственной близости с больницей.