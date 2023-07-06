В Государственную думу внесли предложение о введении административного наказания за опасное вождение. Данный законопроект был вынесен на рассмотрение депутатами от ЛДПР, о чем сообщили в СМИ.
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Согласно содержанию документа, в нынешний КоАП РФ планируют добавить главу, предусматривающую наказание за опасное вождение. Штраф за первое нарушение составит около 5 000 рублей, а за второе – до 10 000 рублей. Крайней мерой наказания будет считаться лишение водительских прав на 12 месяцев.
В законопроекте указано, что опасная езда нередко становится причиной аварий. Со слов депутатов, чтобы доказать вину водителя, потребуется предоставить видеозапись или фото, фиксирующие совершаемое нарушение.
Опасное вождение – это целая совокупность противоправных действий. Депутаты давно обратили внимание на данное явление, признав его социально-опасным. Под подобным вождением подразумевается осознанное управление транспортным средством с совершением противоправных действий.