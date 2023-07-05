В частности, чтобы оружие доезжало до пункта назначения в тайне от России, Вашингтон сообщает о выделении очередного пакета военной помощи уже после прибытия оружия на Украину.

США пользуются уловками, отправляя вооружение на Украину. Чтобы боеприпасы и боевые машины могли доехать до «адресата» в целостности и сохранности, о предоставляемой помощи сообщают после того, как они будут фактически доставлены. Об этом СМИ поведал военный эксперт Алексей Леонков, поделившись мнением о публикации про методы работы ЦРУ на Украине.

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Зарубежное ведомство находится в постоянном контакте с Киевом. ЦРУ контролирует поставки и использование оружия Украиной.

Леонков рассказал, что Америка и прочие европейские страны регулярно публикуют в СМИ материалы о готовящейся военной помощи. Её пересылают в малых масштабах. Большая часть того, что идёт на Украину, публично не освещается.

Специалист подчеркнул, что нередко ресурсы передают заранее, до объявления об этом в СМИ. Это делается намеренно, чтобы отсечь российской армии возможность уничтожить иностранную военную помощь.

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Леонков отметил, что скрывается только обыкновенное оружие. Уловки, применяемые зарубежными государствами, являются совершенно нормальными в рамках нынешнего конфликта. Америке невыгодно, чтобы всё ввозимое вооружение сразу же уничтожалось, не дойдя до адресата.