О том, что в GamesVoice завершили основные работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem, в студии объявили 5 июля

Стало известно о том, что в GamesVoice подошла к концу основная работа над озвучкой A Plague Tale: Requiem на русском языке. Студия сообщает, что релиз выйдет 21 июля, отставаний от графика быть не должно.

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При этом представители GamesVoice заявили, что не раскроют сразу все карты, чтобы сохранить интерес публики. Работа над проектом проводилась в течение нескольких месяцев. Участвовало около 50 профессиональных актеров дубляжа. В частности, графа Прованса исполнил Владимир Зайцев. Образ Мило достался Алексею Колгану.

A Plague Tale: Requiem вышла осенью прошлого года. Игра на Metacritic была оценена на 82 из возможных 100 баллов по версии журналистов. А по версии пользователей сайта проект набрал более 8 баллов. В Steam экшен собрал более 90% положительных отзывов, что свидетельствует о том, что аудитории понравилась игра.





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Помимо этого, во время общения с прессой представители GamesVoice рассказали о сборе более 1 миллиона рублей на озвучку Star Wars Jedi: Survivor. Этих средств должно хватить и на дубляж второстепенных героев, массовки. Без дубляжа останутся только противники. Сколько займет эта работа, пока непонятно, поэтому никто не стал делать прогнозы.