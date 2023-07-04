Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ на истощение ВС РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о смене стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево

Предыдущая стратегия контрнаступления ВСУ оказалось провальной, поэтому украинская сторона решила изменить её. Об этом стало известно со слов секретаря СНБО Алексея Данилова. Подробности он опубликовал в собственном Twitter.

реклама

Данилов рассказал, что в приоритет поставили уничтожение боевых машин, артиллерии и пехоты противника. Он подчеркнул, что ВСУ действуют без спешки, спокойно и размеренно.

Секретарь СНБО считает, чем больше удастся уничтожить, тем больше будет освобождено.

Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер указал, что ВСУ пора сменить тактику. Сейчас ситуация на фронте напоминает регби – американский футбол.

рекомендации
iPhone 14 Plus - цена упала на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В зарубежных СМИ рассказали, что европейские государства крайне обеспокоены медленным темпом продвижения ВСУ. Вскоре в Америке пройдут выборы, и большинству политиков просто необходимо найти обоснованный повод для огромных трат федерального бюджета. Избиратели же, из-за данных действий, находятся в плачевном положении, претерпевая ухудшения уровня жизни.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #всу #вс рф #снбо #снбо украины
Источник: lenta.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мемы с Евгением Пригожиным выходят на новый уровень
Немецкий политолог: Расчет на быстрое и успешное контрнаступление украинских сил оказался неверным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин вышел на связь и анонсировал "новые победы"
123
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
10
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
2
Сырский: Ситуация близ Бахмута тяжелая, имеется риск прорыва российских войск к Часов Яру
2
Украинские танкисты специально ломают Leopard 2 и наезжают на мины, чтобы не идти в бой
14
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
18
Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
13
В Сети появились фотографии полевого лагеря ЧВК «Вагнер» в Беларуси
12
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
2
Министр обороны Шойгу: мятеж ЧВК «Вагнер» не повлиял на ход операции на Украине
3
Застрявший AMX-10 не сделал ни одного выстрела, был брошен экипажем и подобран бойцами ВС РФ
7
После попадания чего-то "тяжелого" башня от БМП Bradley отлетела на несколько десятков метров
4
Ка-52 неторопясь, но очень быстро и метко управляемыми ракетами поразил три бронемашины ВСУ подряд
6
Глава Минобороны ФРГ исключил вступление Украины в НАТО до окончания конфликта
1
Евгению Пригожину вернули всё изъятое ранее имущество
11
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
7
Новые подробности MMO-шутера Pioner от российских разработчиков: устройство мира, озвучка от GamesVoice и системные требования
3
Попытка прорыва сопротивления у $0.75 определит ближайшее будущее Matic
+
Премьер Польши: референдум о размещении мигрантов пройдет вместе с выборами
+
Евросоюз и Япония расширят сотрудничество в сфере производства полупроводниковых компонентов
+

Популярные статьи

8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
117
10 лучших игровых видеокарт, за которые не жалко отдать деньги в июле 2023 года
26
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
52
О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка
30
Флешка, которая создаст проблемы - USB killer и Bad USB
6
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
7
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
45
Гайд: легкий заработок на коллекционных карточках Steam
15
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
44
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2

Сейчас обсуждают

kitava
23:24
А чего хотели в Киеве добиться атаками дронами на города? Этими провокациями на границе с Белгородской областью? Многие теперь посчитали что это их конфликт.
Темп набора контрактников в ВС РФ достиг 1 400 человек в сутки — Медведев
Fedor Ko
23:24
Зеленский еврей который жил и работал в Москве. С чего вдруг украинцы решили что он будет отстаивать их интересы? Он делает так, как выгодно лично ему. А ему выгодно две зарплаты получать: из Вашингто...
19FortyFive: Украина способна победить, но для этого ей "нужно дать второй шанс"
REY_B_
23:22
Ствол, те же 100мм, что у AMX-10, только брони побольше. На долговременной позиции всяко лучше будет чем "Рапира".
В соцсетях прокомментировали переброску российских танков Т-54/55 - считается что их везут в Крым
Alexander M
23:22
Да ладно. Ботоксный лилипутин уже поплакался перед чинушами, какой Пригожин нехороший мальчик. Мы ему тонны бабла из казны, а он вона как: дилдо в спину. По зомбоящикам уже активно по методичкам льют ...
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
kitava
23:22
Тоже мне сенсацию придумали. Акции Российских компаний подвостановились в йене за прошедший год. У многих богатеев активы именно в акциях.
Экономический кризис отменяется — 500 самых богатых людей заработали за год 825 миллиардов долларов
Юрий Латышов
23:20
Слава богу все нормально, теперь-то я спокоен!
Экономический кризис отменяется — 500 самых богатых людей заработали за год 825 миллиардов долларов
kitava
23:20
Т55 интересен именно как САУ для поддержания огневого вала. Дело в том что снарядов для данного танка полно на складах с советских времён. По броне этот танк будет не хуже любой другой современной САУ...
В соцсетях прокомментировали переброску российских танков Т-54/55 - считается что их везут в Крым
Вадим Точеный
23:16
Никто никого не кошмарил. Всё было норм. Ты откуда? Откуда инфа?
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
kitava
23:16
Сравнения с ковидным годом... нда
FT: СВО на Украине привела к росту спроса на американский сжиженный газ в Китае и ЕС в разы
Flar4eg
23:14
Конечно же мы сейчас не про СДЭК, а про СДЭК шоппинг. И все косяки связанны с СДЭК шоппинг. В СДЭК посылка попадет только на территории РФ
Как я купил ноутбук из Китая в полтора раза дешевле цены в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем