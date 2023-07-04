Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о смене стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Предыдущая стратегия контрнаступления ВСУ оказалось провальной, поэтому украинская сторона решила изменить её. Об этом стало известно со слов секретаря СНБО Алексея Данилова. Подробности он опубликовал в собственном Twitter.

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Данилов рассказал, что в приоритет поставили уничтожение боевых машин, артиллерии и пехоты противника. Он подчеркнул, что ВСУ действуют без спешки, спокойно и размеренно.

Секретарь СНБО считает, чем больше удастся уничтожить, тем больше будет освобождено.

Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер указал, что ВСУ пора сменить тактику. Сейчас ситуация на фронте напоминает регби – американский футбол.

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В зарубежных СМИ рассказали, что европейские государства крайне обеспокоены медленным темпом продвижения ВСУ. Вскоре в Америке пройдут выборы, и большинству политиков просто необходимо найти обоснованный повод для огромных трат федерального бюджета. Избиратели же, из-за данных действий, находятся в плачевном положении, претерпевая ухудшения уровня жизни.