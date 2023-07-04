Зарубежные страны высоко оценивали инициативность ВСУ. Казалось, что украинская армия, при поддержке иностранных партнеров, попросту сметет российские заслоны, уйдя вглубь захваченных территорий. По факту ситуация обернулась практически полным разгромом ВСУ. Немецкий политолог Херфрид Мюнклер высказался на данный счёт.
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С его точки зрения, украинское наступление идёт крайне вяло. Вооружение и боевые машины, переданные зарубежными странами, оказались бесполезными. Политолог считает, что точкой когнитивного искажения в ФРГ можно считать момент, когда Киеву поставили 5 000 местных касок.
Он указал, что подобные действия со стороны руководства Германии сформировали ошибочное мнение. Появилось представление, что поставками вооружения можно разрушить оборонительные рубежи ВС РФ. Мюнклер отмечает абсурдность данной идеи.
Политолог обозначил позицию Берлина в отношении контрнаступления ВСУ. Руководство государства питало надежды, что украинская армия решительно сметет российскую оборону, сдвинув линию соприкосновения. Ожидалось быстрое и удачное наступление. Его сравнивали с операцией, проведенной вермахтом в начале ВОВ, названной планом «Барбаросса».