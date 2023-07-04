Прошла презентация смартфона iQOO 11s, которого пользователи прозвали удивительным телефоном. Новинка стоит от 525 долларов. И сегодня это единственный флагман с 200-ваттной зарядкой, что предоставляет возможность полностью зарядить батарейку примерно за 10 минут.
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Другим достоинством смартфона является батарея на 4 700 мА*ч. Можно использовать телефон в течение длительного времени без подзарядки.
У некоторых пользователей возникают вопросы по поводу эффективности батареи. Они переживают, что она быстро придет в непригодность, но разработчики уверяют, что это не произойдет. Работы аккумулятора должно хватить на 4 года работы, а потом его можно заменить.
В числе других характеристик ─ до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Охлаждение обеспечивается с помощью испарительной камеры, превышающей 4 000 мм2. У OLED-дисплея разрешение 2K и частота обновления 144 Гц. На флагмане установлены камера для селфи на 16 МП и основная камера на 50 Мп, есть защита IP64.