Аппаратной основой устройства стал чип Snapdragon 8 Gen 2, который сопровождают до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 1 ТБ флэш-памяти UFS 4.0.

Прошла презентация смартфона iQOO 11s, которого пользователи прозвали удивительным телефоном. Новинка стоит от 525 долларов. И сегодня это единственный флагман с 200-ваттной зарядкой, что предоставляет возможность полностью зарядить батарейку примерно за 10 минут.

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Другим достоинством смартфона является батарея на 4 700 мА*ч. Можно использовать телефон в течение длительного времени без подзарядки.

У некоторых пользователей возникают вопросы по поводу эффективности батареи. Они переживают, что она быстро придет в непригодность, но разработчики уверяют, что это не произойдет. Работы аккумулятора должно хватить на 4 года работы, а потом его можно заменить.

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В числе других характеристик ─ до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Охлаждение обеспечивается с помощью испарительной камеры, превышающей 4 000 мм2. У OLED-дисплея разрешение 2K и частота обновления 144 Гц. На флагмане установлены камера для селфи на 16 МП и основная камера на 50 Мп, есть защита IP64.