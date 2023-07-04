По словам разработчиков, в преддверии запуска BattleBit Remastered добавили в свой список желаемого более 800 тыс. пользователей, а продажи за две недели с релиза в раннем доступе достигли 1,8 млн копий.

Продажи инди-шутера BattleBit Remastered превышают 1,8 миллиона копий за 2 недели после выхода релиза. У игры более 90% положительных отзывов в Steam.

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Над проектом работала команда, состоящая из 3 разработчиков. Их поздравляют с большим успехом. К началу июля тираж BattleBit Remastered составил почти 2 миллиона копий. Однако выручка находится под секретом. Известно, что перед выходом релиза игра была внесена в список желаемого более 800 000 раз. И уже тогда было понятно, что игра станет хитом.

Согласно статистике максимальный онлайн BattleBit Remastered после релиза был равен почти 87,5 тысячи человек. Вчера он находился на отметке в 71 000 геймеров. Инди-шутер сохранил большинство аудитории через 2 недели после релиза. Это говорит о том, что игроки высоко оценивают новинку.

Некоторые геймеры даже не верят, что игру разработали 3 человека, но это правда. Команда работала над созданием проекта на протяжении 7 лет. Разработчики старались довести детали до совершенства, исключить все противоречия. Они ставили задачу, чтобы игра понравилась аудитории, и игроки не смогли быстро утратить живой интерес за короткое время. Ожидания были оправданы.

Разработчики общались с прессой. Они рассказали журналистам, что ожидали успеха, но не думали, что он придет быстро, хотя надеялись на полученный результат. Считают, что на успех повлияло несколько факторов, в том числе и минимальные цены на игру. Начинающим разработчикам советуют не браться сразу создание крупных онлайн-проектов. Работа тяжелая, онлайн-игру труднее разработать, чем одиночную игру.

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Эксперты допускают, что популярность низкополигонального онлайн-шутера от первого лица будет и дальше расти. В России шутер стоит почти 700 рублей, в Турции игру можно купить за 180 лир, а в Америке ─ за 15 долларов.