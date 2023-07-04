Это там, где было гениальное контрнаступление

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о происходящем в Запорожье. На данном направлении ВС РФ начали активно обороняться вдоль всей линии фронта, параллельно проводя контратаки.

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Рогов отметил, что российская армия действует максимально грамотно, cберегая личный состав. Нынешняя оборона выстроена просто идеально, а проводимые контратаки быстры и эффективны. Отсутствуют бесполезные риски для людей. Другое дело – ВСУ. Они бесцельно бросаются в атаку, предпринимая попытки прорваться сквозь фронт.

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Украинская сторона перешла в активную фазу наступления на Запорожском направлении ещё 4 июня. Киев задействовал бригады, проходившие подготовку за рубежом, оснастив бойцов иностранным вооружением и боевыми машинами.