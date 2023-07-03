Он пояснил, что ФРГ оказывает ей вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы противовоздушной обороны (ПВО), танки, артиллерийскую технику, логистику и ремонт.

Украина уже не первый год рвется в НАТО. И вот в Германии уточнили, когда государство может рассчитывать на обсуждение условий его вхождения в ряды альянса.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус, беседуя с журналистами, указал, что данное событие произойдет не раньше, чем разрешится украинский кризис.

Он уточнил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе пройдет первое заседание совета Украина – НАТО. Это уже обеспечивает Киеву равные условия с иными участниками альянса. Писториус добавил, что данное событие станет первым шагом к тому, чтобы Украина смогла адаптироваться к условиям альянса.

Министр обороны рассказал о своих встречах с генсеком НАТО. Они сошлись во мнении, что альянс должен держаться в стороне от данного конфликта. Пока Украина не решит кризис, вопрос об её вступлении останется открытым. Как только конфликт завершится, НАТО будет готово к рассмотрению условий для присоединения Киева к альянсу.

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Пусть Украина и не войдет в ряды НАТО, но поддержку ей обеспечат на высочайшем уровне. ФРГ продолжит отправлять военную помощь, подразумевающую ПВО, боевые машины, артиллерию и т.д. Министр обороны Германии надеется, что украинский кризис вскоре подойдет к концу.