"Во время визита министра иностранных дел Анналены Бербок в Айзенхюттенштадте прошли акции протеста, в том числе бросание яиц. Около 30 человек в понедельник выступали перед школой против поставок оружия на Украину и за мир", – говорится в статье.
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Во время выступления МИД Германии Анналены Бербок произошел примечательный прецедент. Её речь была прервана акцией протеста, суть которой заключалась в прекращении поставок оружия Украине. Об этом сообщили в местном издании.
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Акция состоялась вблизи местной школы, где Бербок проводила встречу с учениками старших классов. Темой её визита стал правовой экстремизм. В ходе обсуждения подняли вопрос трат бюджета на помощь Украине.
Акция протеста не была масштабной, всего в ней было около 30 участников. В школу, где находилась МИД ФРГ, «запустили» несколько яиц. Как утверждает местное издание, хулиган не имеет причастия к акции. Правоохранительные органы уже инициировали расследование по данному делу.
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Это не первые протесты против продолжения поставок вооружения Киеву. До этого проводились акции, направленные на уменьшение потока беженцев с Украины. Немцы опасаются, что мигранты поставят их государство под удар, а также спровоцируют дефицит жилья.
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