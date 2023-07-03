"Во время визита министра иностранных дел Анналены Бербок в Айзенхюттенштадте прошли акции протеста, в том числе бросание яиц. Около 30 человек в понедельник выступали перед школой против поставок оружия на Украину и за мир", – говорится в статье.

Во время выступления МИД Германии Анналены Бербок произошел примечательный прецедент. Её речь была прервана акцией протеста, суть которой заключалась в прекращении поставок оружия Украине. Об этом сообщили в местном издании.

реклама

Акция состоялась вблизи местной школы, где Бербок проводила встречу с учениками старших классов. Темой её визита стал правовой экстремизм. В ходе обсуждения подняли вопрос трат бюджета на помощь Украине.

Акция протеста не была масштабной, всего в ней было около 30 участников. В школу, где находилась МИД ФРГ, «запустили» несколько яиц. Как утверждает местное издание, хулиган не имеет причастия к акции. Правоохранительные органы уже инициировали расследование по данному делу.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Это не первые протесты против продолжения поставок вооружения Киеву. До этого проводились акции, направленные на уменьшение потока беженцев с Украины. Немцы опасаются, что мигранты поставят их государство под удар, а также спровоцируют дефицит жилья.