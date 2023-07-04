Потребность в квалифицированных кадрах у Германии огромна и требует существенных изменений в миграционной политике, считает председатель Совета экономических экспертов при правительстве Моника Шнитцер.
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
В Германии наблюдаются серьезные трудности с сотрудниками. Чтобы справиться с ними, потребуется порядка 1,5 млн мигрантов в год. Подробности были раскрыты Моникой Шнитцер, занимающей пост председателя Совета экономических экспертов при правительстве. Её заявление процитировали зарубежные СМИ.
реклама
Сейчас в ФРГ наблюдается острейшая нехватка опытных кадров. Власти государства, в рамках решения данной проблемы, упростили процесс трудоустройства для граждан, прибывающих из стран вне Евросоюза.
Теперь приезжим достаточно знать государственный язык или быть квалифицированным специалистом с дефицитной профессией. Не потребуется даже предъявлять свидетельство о трудоустройстве.
Всё эти перемены были введены вместе с соответствующим законопроектом. Но, как утверждает Шнитцер, этих мер недостаточно.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
В мае этого года немецкие СМИ рассказали о том, что правительство не разрешит федеральным землям выделять ещё больше средств на беженцев.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.