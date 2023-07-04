Потребность в квалифицированных кадрах у Германии огромна и требует существенных изменений в миграционной политике, считает председатель Совета экономических экспертов при правительстве Моника Шнитцер.

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В Германии наблюдаются серьезные трудности с сотрудниками. Чтобы справиться с ними, потребуется порядка 1,5 млн мигрантов в год. Подробности были раскрыты Моникой Шнитцер, занимающей пост председателя Совета экономических экспертов при правительстве. Её заявление процитировали зарубежные СМИ.

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Сейчас в ФРГ наблюдается острейшая нехватка опытных кадров. Власти государства, в рамках решения данной проблемы, упростили процесс трудоустройства для граждан, прибывающих из стран вне Евросоюза.

Теперь приезжим достаточно знать государственный язык или быть квалифицированным специалистом с дефицитной профессией. Не потребуется даже предъявлять свидетельство о трудоустройстве.

Всё эти перемены были введены вместе с соответствующим законопроектом. Но, как утверждает Шнитцер, этих мер недостаточно.

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В мае этого года немецкие СМИ рассказали о том, что правительство не разрешит федеральным землям выделять ещё больше средств на беженцев.