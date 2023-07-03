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Telegraph: российский дрон «Ланцет» уничтожил французскую САУ CAESAR в зоне СВО
Аналитики Telegraph считают, что российские беспилотники "Ланцет" успешно уничтожают западную военную технику, поставляемую украинским войскам.
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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку CAESAR, находящуюся в распоряжении ВСУ. О применении БПЛА написали в одном британском издании.

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Как утверждают в публикации, небольшой беспилотник оказался «куда мощнее» огромной гаубицы. Ей потребовалось всего одно попадание БПЛА, чтобы разорваться на куски.

Эксперты, исследовавшие вопросы, крайне положительно отозвались о российском дроне. Они считают, что его использование может принести массу трудностей украинской армии. Производство и применение дронов-камикадзе является бюджетным, если сравнивать с различными ракетами.

В начале лета обозреватель Питер Сучиу обозначил «Ланцет» наиболее значимой угрозой для ВСУ.  Себестоимость дронов значительно меньше, если сравнивать с уничтожаемой ими техникой.

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Российская армия уже не первый раз применяет беспилотник-камикадзе. И, как и в предыдущих случаях, наносят сокрушительный удар вражеской технике.

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#украина #сво #беспилотник #западная техника #дрон камикадзе #дрон ланцет
Источник: lenta.ru
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