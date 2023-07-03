Ближе к концу июня поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России упали почти на 10%. Нынешний объем составляет всего 14,4 млн тонн, хотя экспорт в Европу не изменился. Об этом написали в СМИ, приведя аналитику от специалистов компании Refinitiv Eikon.
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Сохранение показателей поставки ресурса в Европу объясняется тем, что ЕС нужно найти альтернативу трубопроводному газу. Сейчас таковой не имеется. Европейские импортеры, не видя альтернативы, начали активно приобретать СПГ.
Снижение показателей произошло из-за уменьшения экспорта в Китай и близлежащие к нему государства. Экспертам не удалось установить, почему Россия уменьшает поставку СПГ в Азию. Сейчас между странами установились дружеские отношения, подобное решение РФ не имеет фактического объяснения.
Журналисты обратились за комментариями в «Новатэк» и «Газпром», но представители корпораций проигнорировали запросы.
Ранее в СМИ написали, что проект завода «Арктик СПГ-2» значительно вырос в цене. Теперь он стоит $25 млрд. Повышение стоимость объяснили тем, что потребуется производить замену иностранного оснащения. Это небыстрый процесс, необходимо найти оригинальные агрегаты или их достойные аналоги.