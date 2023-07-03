Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на Украину в ближайшие недели поступят десятки танков Leopard 1A5 из ФРГ и Дании.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что Украина должна скоро принять десятки танков Leopard 1A5. Точное количество не уточняется, но известно, что бронированные боевые машины поступят в распоряжении ВСУ из ФРГ и Дании.

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Это ответ на призыв Андрея Мельника предоставить ВСУ дополнительное количество бронетехники. Ранее он выражал надежду на то, что Германия может дать больше поставленных танков, так как в запасе страны находятся 300 бронированных боевых машин. Власти страны рассмотрели просьбу и согласились оказать дополнительную поддержку Украине в проведении спецоперации, которая длится больше года.

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8 июня ВСУ лишились более 20 боевых машин, переданных странами Запада. Германия демонстрирует намерение продолжать поддерживать Украину. Представители Германии подчеркнули, что будут и дальше помогать, но не станут брать ответственность за ремонт переданных боевых машин. Украина согласилась на эти условия.