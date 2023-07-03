Власти Польши намерены провести референдум по вопросу о размещении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки одновременно с очередными парламентскими выборами.

Польские власти планируют организовать референдум о размещении мигрантов. Ожидается, что он пройдет вместе с парламентскими выборами.

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Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Объединение событий можно объяснить практичным желанием снизить сумму затрат. Если проводить референдум в другой день, то расходы будет выше, что экономически не выгодно.

На референдуме местные жители должны рассказать, как относятся к размещению мигрантов в стране. И власти будут прислушиваться к общественному мнению. Возможно, будут рассмотрены и другие актуальные проблемы государства.

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Недавно стало известно, что на территории Польши был задержан украинец, который пытался перевезти через границу иностранных жителей. И это не единичный случай. Весной в Евросоюзе одобрили инициативу о предоставлении убежища мигрантам. Польша была против. Скоро будет проведен референдум, и власти узнают, как граждане Польши относятся к этой теме.