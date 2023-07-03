События 23-25 июня в России не повлияли на действия группировок российских войск во время СВО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что думает о попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Он считает, что эта попытка не оказала влияние на спецоперацию, которая проводится в Украине.

реклама

В течение нескольких месяцев основатель «Вагнера» Евгений Пригожин критиковал Шойгу и его деятельность. В частности, он открыто заявлял, что его не устраивает работа министерства под руководством Сергея Кужугетовича. Пригожин пытался провести мятеж в конце июня, и это вызвало широкий резонанс. Шойгу уверен, что мятеж не повлиял на ход спецоперации.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Помимо этого, Шойгу рассказал, почему попытка мятежа не увенчалась успехом. На его взгляд, причина заключается в том, что личный состав вооруженных сил остался верен присяге. Таким образом, мятеж превратился в провокацию.