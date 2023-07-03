События 23-25 июня в России не повлияли на действия группировок российских войск во время СВО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
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Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что думает о попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Он считает, что эта попытка не оказала влияние на спецоперацию, которая проводится в Украине.
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В течение нескольких месяцев основатель «Вагнера» Евгений Пригожин критиковал Шойгу и его деятельность. В частности, он открыто заявлял, что его не устраивает работа министерства под руководством Сергея Кужугетовича. Пригожин пытался провести мятеж в конце июня, и это вызвало широкий резонанс. Шойгу уверен, что мятеж не повлиял на ход спецоперации.
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Помимо этого, Шойгу рассказал, почему попытка мятежа не увенчалась успехом. На его взгляд, причина заключается в том, что личный состав вооруженных сил остался верен присяге. Таким образом, мятеж превратился в провокацию.
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