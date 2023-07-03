Создатели ремастера ARK: Survival Evolved под названием Ark: Survival Ascended сообщили о переносе релиза игры с августа на октябрь из-за проблем с движком Unreal Engine 5.2.

Ремастер ARK: Survival Evolved, получивший название Survival Ascended, хотели выпустить ближе к концу лета нынешнего года. Но в июле от разработчиков поступило заявление, что они не управятся к обозначенному сроку. Теперь игрокам предстоит ожидать до октября 2023 года.

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Создатели проекта уточнили, что испытывают сложности при работе с движком Unreal Engine 5.2, но сам процесс, несмотря на трудности, крайне увлекательный. Разработчики указали, что они ежедневно открывали новые возможности для улучшения технологии.

Так как релиз ремастера был перенесен, а отдельные дополнения выйдут только после запуска проекта, создателями было принято решение о выходе игры по сниженной стоимости. Первая цена составила $60, но теперь её уменьшат на 25%, до $45.

Приятным бонусом для геймеров станет дополнительная скидка. Итоговая стоимость обновленной версии игры составит не больше $40.

Стоит уточнить, что в октябре планирует выход только раннего доступа. Полноценный релиз состоится не раньше, чем в 2024 году, как только разработчики закончат обновление всего контента из оригинального проекта.

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Учитывая перенос, сдвинулась и дата закрытия серверов. Это состоится только в самом конце сентября.