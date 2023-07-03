Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал корреспонденту РИА Новости подтверждающее видео, снятое ночью с беспилотника.
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Военнослужащие российской Южной группировки войск отразили нападение ВСУ со стороны Соледара, ДНР. Об этом стало известно в СМИ со слов командующего артиллерийского подразделения 200-й бригады.
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Он раскрыл подробности событий. Ночью, бойцы ВС РФ, используя БПЛА, обнаружили передвижения вражеских войск. Бойцы ВСУ расположились в лесопосадке, чтобы выдвинуться к Соледару поутру. После уточнения координат по местоположению противника был нанесен удар. Потери составили 80% от численности группы.
На этом ночные «приключения» не закончились. Через пару часов обнаружили другую группу ВСУ, в количестве 20 человек. Они продвигались по иному направлению. По вражеским бойцам нанесли удар артиллерией. О потерях противника сведений нет.
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До этого в СМИ поступило заявление от Анны Маляр, занимающей пост заместителя министра обороны Украины. Она уточнила, что российская армия продвигает сразу с четырех направлений, и её не удается остановить.
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