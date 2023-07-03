Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сделал утешающее для граждан заявление. Большинство людей опасалось того, что окончательный отход бойцов ЧВК «Вагнер» с поля боя послужит поводом для новой волны мобилизации. Но Картаполов уточнил, что на данный момент необходимость в этом отсутствует. Заявление было сделано во время интервью с СМИ.
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С его слов, новая волна мобилизации – это не более, чем байки СМИ. Картаполов сослался на слова президента РФ, уточнившего, что потребность в этом отсутствует. Сейчас осуществляется активный набор бойцов в штат на контракт, а также осуществляется формирования резерва. Ушедших бойцов «Вагнер» найдется, кем заменить.
Картаполов подчеркнул, что поводы для паники отсутствуют. Он добавил, что контрнаступление, начатое ВСУ, сдерживалось исключительно военными ВС РФ. На момент начала мятежа, состоявшегося в недавнем времени, бойцы ЧВК находились в лагерях. Они сыграли важную роль в захвате Артемовска, но после покинули свои позиции, уйдя в тылы.
Замена ушедших бойцов будет произведена кадрами из российской армии. Ротация пройдет в штатном режиме в ближайшее время. Необходимости в мобилизационных мероприятиях нет.