Владимир Зеленский считает, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Зеленский вновь недоволен тем, как западные партнеры оказывают свою помощь. В этот раз поводов стало затягивание обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Зеленский рассказал о своём недовольстве в ходе встречи с испанским представителем правительства Педро Санчесом. Их беседа состоялась в украинской столице.

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Зеленский уточнил, что обещанный тренировочные миссии так и не начали осуществляться. Даже не составлен их график. Множество стран выразили готовность приступить к обучению украинских пилотов, но фактически ещё ничего не сделано.

Президент Украины не понимает, почему зарубежные партнеры намеренно оттягивают обучение.

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Перед этим в СМИ поступило заявление от постпреда Великобритании Дэвида Куорри. Он указал, что на предстоящем саммите НАТО не будет подниматься вопрос о передаче Украине истребителей. Самолеты поставят Киеву не раньше, чем в начале следующего года.