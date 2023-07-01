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Юрист рассказал, как эвакуаторщики вымогают деньги у водителей
Водителю, который неправильно припарковал автомобиль, могут позвонить мошенники, действующие в сговоре с эвакуаторщиками. Об этом сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме, в которой замешаны эвакуаторщики. В ходе интервью с радио Sputnik он поделился подробностями с автомобилистами и предостерег их от неаккуратной парковки.

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Соловьев рассказал о новой махинации, появившейся у водителей эвакуаторов. Этот нечестный способ заработка появился относительно недавно. Имея свободное время, они ищут машины, припаркованные неаккуратно, и где имеется номер телефона владельца.

Далее события разворачиваются следующим образом: эвакуаторщик отправляет номер сообщнику. Тот связывается с водителем, оповещая, что его автомобиль уже собираются эвакуировать.

Владелец моментально срывается, вне зависимости от занятости, обнаруживает поблизости находящийся эвакуатор, быстро погружается в свой автомобиль и уезжает. Сообщник, спустя время, перезванивает водителю, прося его о денежном вознаграждении за «спасение». Большинство автомобилистов, не видя подвоха, переводят средства, исключительно из чувства благодарности.

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Юрист дал верное напутствие всем владельцам автомобилей. Он рекомендует правильно парковаться. Тогда у злоумышленников не останется и шанса для манипуляций.

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#россия #автомобили #авто #законы #мошеннические схемы #мошеники #эвакуатор
Источник: moslenta.ru
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