Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме, в которой замешаны эвакуаторщики. В ходе интервью с радио Sputnik он поделился подробностями с автомобилистами и предостерег их от неаккуратной парковки.
реклама
Соловьев рассказал о новой махинации, появившейся у водителей эвакуаторов. Этот нечестный способ заработка появился относительно недавно. Имея свободное время, они ищут машины, припаркованные неаккуратно, и где имеется номер телефона владельца.
Далее события разворачиваются следующим образом: эвакуаторщик отправляет номер сообщнику. Тот связывается с водителем, оповещая, что его автомобиль уже собираются эвакуировать.
Владелец моментально срывается, вне зависимости от занятости, обнаруживает поблизости находящийся эвакуатор, быстро погружается в свой автомобиль и уезжает. Сообщник, спустя время, перезванивает водителю, прося его о денежном вознаграждении за «спасение». Большинство автомобилистов, не видя подвоха, переводят средства, исключительно из чувства благодарности.
Юрист дал верное напутствие всем владельцам автомобилей. Он рекомендует правильно парковаться. Тогда у злоумышленников не останется и шанса для манипуляций.