Вооруженные силы России впервые в зоне проведения специальной военной операции (СВО) применили ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник», являющийся ведомым истребителя пятого поколения Су-57.

Россия изменила тактику и впервые за всю историю ведения спецоперации использовала беспилотный летальный аппарат «Охотник» на территории Украины. Дрон весит 25 тонн.

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ВС РФ задействовали истребитель Су-57. В сети появились снимки, подтверждающие информацию. Его использовали для нанесения удара по объектам ВСУ в Сумской области, что на северо-востоке соседней страны.

Военный эксперт Петр Бутовский подчеркивает, что из 25 тонн массы более 2,5 тонны заняло вооружение. При длине аппарата в 14 метров, размах крыла равен почти 20 метрам. Техника мощная, она работает с высокой точностью.

На низкой высоте летательный аппарат передвигается со скоростью 1,4 тысячи километров в час, дальность полета определяется 5 000 километрами. Он обладает хорошей автономностью и малозаметностью, может уничтожать радары и эффективно бороться с морскими целями. Беспилотник функционирует в связке с истребителем. Несмотря на высокий уровень развития ИИ, решение об использовании оружия всегда будет за человеком, и он несет за это полную ответственность. Эксперты уверены, что грамотное использование современной техники способно нанести большой ущерб по инфраструктуре.

Напомним, «Охотник» начали создавать примерно 15 лет назад. Было проведено множество испытаний, но под открытое небо дрон выкатили 5 лет назад. Как и ожидалось, он превосходно справился со всеми задачами. Работа осуществлялась полностью в автономном режиме, но за этой деятельностью осуществлялся строгий контроль.

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Первый совместный полет «Охотника» и Су-57 прошел в 2021 году. Тогда в рамках испытательного режима был нанесен точный удар по намеченной цели. С 2023 года должен начаться серийный выпуск «Охотников». Ожидается, что поставки в войска могут начаться уже через год.