Как пишет издание, в настоящее время на большей части территории Франции наблюдается "неустойчивое спокойствие".

Ситуация в европейских странах постепенно накаляется. Недавно произошли массовые беспорядки во Франции, вызванные людским негодованием в отношении действий местных полицейских. О произошедшем написали в газете Figaro, взяв за основу источники в МВД.

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Причина массовых беспорядков кроется в жестокой расправе французского полицейского над подростком. Люди вышли на улицы, выражая собственное отношение к произошедшему. Правоохранительные органы были вынуждены оперативно отреагировать. В ночь на пятницу, 30 июня, в ходе массовых беспорядков задержали 421 гражданина Франции. Большая часть из них была молодыми людьми, некоторые ещё и несовершеннолетние.

Задержания считаются рекордными. В МВД Франции указали, что действия правоохранительных органов отображают инструкции, полученные от министра.

Перед этим протестующие устроили поджог мэрии Монс-ан-Барель. Пожар нанес зданию частичный ущерб. Организация поджога является результатом действий 50 человек в капюшонах.

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Все началось ещё 27 июня. Полицейский остановил автомобиль, за рулем которого сидел 17-летний подросток. Представитель правоохранительных органов потребовал остановить машину, но парень не стал этого делать. В итоге полицейский выстрелил в него. Сейчас он пребывает под стражей.