Турция всячески препятствует вступлению Швеции в НАТО. Казалось бы, что государство практически выполнило требования Эрдогана, но тут произошел новый инцидент. 28 июня в Швеции прошла акция, в ходе которой публично сожгли Коран. Но Генсек НАТО Йенс Столтенберг встал на защиту государства, указав, что это не причина для отказа во вступлении в ряды альянса.
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Столтенберг отметил, что данные действия являются оскорбительными, а их инициаторов следует осудить, но они не являются незаконными в юридической системе Швеции. Он подчеркнул, что в Швеции крайне негативно относятся и к Турции, и к НАТО. Ему не нравится подобная ситуация, но он уважает свободу самовыражения, демонстрируемую гражданами.
Столтенберг не отступит от собственных намерений продвинуть Швецию в альянс. Он считает, что государство давно выполнило ряд требований, включая те, что выдвинула Турция.
Сам громкий инцидент произошел 28 июня. Как утверждают СМИ, акция была согласована с местной полицией. В ходе мероприятия был разорван, а после сожжен Коран. Президент Турции незамедлительно отреагировал на произошедшее. С его точки зрения, данная акция – открытое оскорбление.