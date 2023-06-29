Уход бойцов ЧВК «Вагнер» серьезно не повлиял на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации после попытки организации мятежа в России. Апти Аронович уверен, что уход бойцов «Вагнера» не оказал влияние на СВО и аргументировал свою точку зрения.

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Он объясняет свою позицию тем, что большинство вагнеровцев ─ патриоты России. Они не были инициаторами проведения попытки мятежа, а выполняли приказ от своего руководства. Конфликт был мирно урегулирован. После переговоров Евгения Пригожина и Александра Лукашенко бойцов вывели в тыл.

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Несмотря на то, что попытка мятежа была полной неожиданностью для большинства россиян, это никак не отразилось на спецоперации. Линия обороны не была провалена. Это говорит о том, что Россия и без помощи «Вагнера» продолжает осуществлять поставленные задачи. Нельзя утверждать, что без вагнеровцев наша страна проиграет. Алаудинов также заметил, что часть бойцов «Вагнера» хотела подписать контракт с Минобороны России.