Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Метте Фредериксеном, занимающим пост премьер-министра Дании. Мероприятие прошло в Копенгагене. Цель встречи – возможное урегулирование украинского конфликта в мирном порядке. Киев раскрыл правду о том, что переговоры были секретными, без предварительной публикации сведений в СМИ.
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Как позднее стало известно, Ермак крайне удивлен и приятно впечатлен поддержкой, оказываемой со стороны Дании. Совсем недавно государство стало давать Киеву ещё больше военной поддержки.
Также Ермак выразил благодарность Дании за то, что она проводит закрытые встречи, посвященные украинскому кризису, а также рассмотрению вариантов мирного урегулирования конфликтов. В процессе встречи участники смогли рассмотреть воплощение в реальности мирного сценария, выдвинутого нынешним президентом Украины.
Первая утечка информации о прошедшем мероприятии была в немецких СМИ. Неизвестно, почему встреча была засекречена. В обсуждении приняли участие представители Украины, дипломаты зарубежья, а также представители Бразилии, Китая, Африки и т.д.
Немецкие СМИ утверждают, что цель данной конференции – это попытка «расшевелить» страны БРИКС, не вступающие в украинский кризис. Разумеется, их призывают встать на сторону Киева.