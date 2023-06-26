Министерство сообщило об этом на своём официальном сайте. «Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в общей сумме 13,4 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям», — сказано в заявлении

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Минфин РФ перечислил в НРД 13,4 млрд руб., чтобы выплатить купонный доход держателям еврооблигаций, срок погашения которых подходит в 2028 году. Обязательства, в данном вопросе, полностью исполнены. Соответствующее заявление сделали представители государственного органа.

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В пятницу было сообщено, что Минфин выполнил свои обязательства в вопросе обслуживания зарубежных ценных бумаг, срок погашения которых подходит в 2027 и 2047 годах. В НРД было переведено порядка 19, 6 млрд руб.

Предыдущим днем президентом РФ был подписан указ о том, что выплатить средства по облигациям внешних облигационных займов России. В документе указано, что евробонды будут считаться выполненными в момент, когда пройдет оплата в национальной валюте (рублях). Сумма прямо сопоставима размеру задолженности, но зарубежной валюте.

В Минфине рассказали, что зарубежные партнеры не стали выполнять свои обязательства, проводя платежи. Государственный долг РФ остался неуплаченным. Именно поэтому руководство страны прибегло к подобному шагу.

В мае 2023 года президент РФ подписал соответствующий указ. Согласно ему, должны быть размещены замещающие облигации до 1 января 2024 года.

26 июня поступило сообщение от Минфин РФ. В государственном органе рассказали, что порядок подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям России теперь стали другими. Нововведение заключается в том, чтобы сделать список документов, позволяющих подтвердить права держателей ценных бумаг, несколько обширнее.

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Сейчас ведется активная стабилизация нынешней экономической ситуации в России. Руководство страны работает по всем направлениям, в первую очередь закрывая наиболее важные гештальты. Это в очередной раз показывает добросовестное исполнение своих обязательств со стороны России.