Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен происходящим в России, и пристально наблюдает за тем, что делает ЧВК «Вагнер». Даже потенциальный шанс того, что бойцы «переберутся» в Белоруссию, не на шутку встревожило западных представителей.
реклама
Со слов Йенса стало понятно, что альянс оперативно вмешается в происходящее, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Также он отметил, что задача Европы – это «спасение» Украины. Проблема с ЧВК «Вагнер» должна решаться сугубо Россией.
Поводом для пристального внимания «гостей» из-за рубежа стал недавний прецедент. 24 июня, вечером, силы ЧВК «Вагнер» захватили один из округов в городе Ростов-на-Дону. Причина – нанесение российской армией ударов по лагерям бойцов. Данное заявление сделал глава ЧВК Евгений Пригожин.
Президент РФ откровенно осуждал действия Пригожина, назвав их мятежом. Проблему разрешил Алексендр Лукашенко, найдя подход, а также договоришь с главой ЧВК об деэскалации конфликта.