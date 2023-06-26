Генсек НАТО подчеркнул, что попытка мятежа со стороны руководства группы "Вагнер" является внутренним делом России.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен происходящим в России, и пристально наблюдает за тем, что делает ЧВК «Вагнер». Даже потенциальный шанс того, что бойцы «переберутся» в Белоруссию, не на шутку встревожило западных представителей.

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Со слов Йенса стало понятно, что альянс оперативно вмешается в происходящее, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Также он отметил, что задача Европы – это «спасение» Украины. Проблема с ЧВК «Вагнер» должна решаться сугубо Россией.

Поводом для пристального внимания «гостей» из-за рубежа стал недавний прецедент. 24 июня, вечером, силы ЧВК «Вагнер» захватили один из округов в городе Ростов-на-Дону. Причина – нанесение российской армией ударов по лагерям бойцов. Данное заявление сделал глава ЧВК Евгений Пригожин.

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Президент РФ откровенно осуждал действия Пригожина, назвав их мятежом. Проблему разрешил Алексендр Лукашенко, найдя подход, а также договоришь с главой ЧВК об деэскалации конфликта.