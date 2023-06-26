Украинские военные ушли в глухую оборону под Артемовском, ВСУ не ведут наступательных действий в этом районе, сообщил РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ.

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Ситуация в Артемовске продолжает сохраняться стабильной. ВСУ не проводят никаких атак на город, но находятся в «глухой» обороне. Об этом стало известно со слов разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ.

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Украинская сторона опасается идти в прямое нападение. Артемовск располагается выше их нынешней позиции. Как только ВСУ покинут укрытие, станут легкой мишенью для артиллерии.

Под огневой контроль взята дорога, использующаяся украинской стороны для поставки припасов и вооружения. Этот участок, ведущий в Артемовск, назван ВСУ «дорогой в ад». Как только на нем появляются машины, их тут же «накрывает» ПТУР.

Задача бойцов ВС РФ – постоянное наблюдение и внесение корректировок для наводчиков артиллерии. Если отсутствует возможность задействовать беспилотники, то используется старое и проверенное средство – тепловизоры. Обо всем этом рассказал боец «Южной» группировки.

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Артемовск – город, за который велись длительные и ожесточенные бои. ВСУ окопались в нем на длительное время. Действительно, Артемовск – стратегическая точна, которую украинской стороне нельзя было терять. Но освобождение города состоялось 20 мая 2023 года. Сейчас Артемовск находится под полным контролем ВС РФ.