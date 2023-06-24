Вооруженные силы Украины считают мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак газете Independent.

Иностранным СМИ советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал, что Украина наблюдала за попыткой мятежа в РФ. Представители ВСУ, в первую очередь, восприняли это событие как шанс для действий Киева.

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Сак также рассказал о том, что активисты ВСУ сосредоточены на передовой и не собираются терять позиций. Военнослужащие продолжают пытаться использовать любую возможность, чтобы одержать победу в сложившемся конфликте. Но пока у этой тактики нет положительных результатов. Несмотря на это, Украина не теряет надежду стать лидером и вернуть часть земель. И говоря о возможностях, Сак говорил, что не исключает сценарий обратить в выгоду мятежную деятельность Пригожина.

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Позицию Юрия Николаевича разделяет большинство военнослужащих ВСУ. Например, по словам пресс-секретаря одной из группировок украинских войск Сергея Череватого, ВСУ планируют использовать ситуацию с Пригожиным для еще одной попытки контрнаступления. Череватый открыто заявил, что Украина найдет возможности воспользоваться этой ситуацией и ее последствиями. Однако никто из представителей ВСУ не стал раскрывать подробный план действий. Не исключается вероятность, что этот план останется на уровне обсуждений.