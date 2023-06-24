Заместитель главы главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что ЧВК "Вагнер" планирует захватить Краснодар.

Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР, предупреждает, что «Вагнер» собирается захватить Краснодар. Он командует в зоне проведения спецоперации батальоном «Восток», его мнение пользуется авторитетом.

реклама

Ходаковский уверен, что руководство «Вагнера» намерено захватить Краснодар. У него есть все основания, чтобы говорить об этом. Командир «Востока» думает, что активисты на самом деле не понимают, что делают, но это их не должно оправдывать. Они лишь подчиняются приказам Евгения Пригожина.

Как уточнил Ходаковский, бойцам сообщили, что их перебрасывают на защиту Белгородской области. Ранее представителей ЧВК «Вагнер» заметили в 3 областях. Пригожин доложил, что на лагерь «Вагнера» был совершен удар со стороны ВС РФ. Минобороны России, в свою очередь, выступили с официальным опровержением, действия Пригожина назвали провокацией. Это ложь, так как слова не имеют ничего общего с действительностью.

рекомендации -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все, кто участвовал в мятеже и его подготовке, будут отвечать перед законом, и перед российским народом.