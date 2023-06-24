Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР, предупреждает, что «Вагнер» собирается захватить Краснодар. Он командует в зоне проведения спецоперации батальоном «Восток», его мнение пользуется авторитетом.
реклама
Ходаковский уверен, что руководство «Вагнера» намерено захватить Краснодар. У него есть все основания, чтобы говорить об этом. Командир «Востока» думает, что активисты на самом деле не понимают, что делают, но это их не должно оправдывать. Они лишь подчиняются приказам Евгения Пригожина.
Как уточнил Ходаковский, бойцам сообщили, что их перебрасывают на защиту Белгородской области. Ранее представителей ЧВК «Вагнер» заметили в 3 областях. Пригожин доложил, что на лагерь «Вагнера» был совершен удар со стороны ВС РФ. Минобороны России, в свою очередь, выступили с официальным опровержением, действия Пригожина назвали провокацией. Это ложь, так как слова не имеют ничего общего с действительностью.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все, кто участвовал в мятеже и его подготовке, будут отвечать перед законом, и перед российским народом.