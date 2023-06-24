Представители Роскомнадзора предупреждают россиян о том, что в ближайшее время могут появиться ограничения на использование интернет-ресурсов. Неудобства распространяются на жителей регионов, где ввели контртеррористическую операцию (КТО). Но в этих регионах должен бесперебойно работать Telegram.
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Режим КТО установлен в Москве, Подмосковье, Воронежской области. Были приняты меры в ответ на то, что руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин начал обвинять «военное руководство» страны в обстреле ЧВК. Путин назвал его действия предательством. Сотрудники Минобороны РФ считают заявление Пригожина провокацией, не имеющей ничего общего с действительностью. Против Пригожина возбуждено уголовное дело об организации мятежа.
Кроме того, с полудня 24 июня в некоторых регионах России были зарегистрированы сбои при запуске Telegram. Были массовые жалобы на работу мессенджера. Проблему в Telegram обещали исправить в течение нескольких часов.