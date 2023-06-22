Владелец соцсети Twitter и глава Tesla Илон Маск определился с местом боя с Марком Цукербергом, предлагает провести поединок в Лас-Вегасе.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Илон Маск назначил Марку Цукербергу бой в Лас-Вегасе, и он принял вызов. Они сразятся на октагоне, где обычно проводятся поединки UFC.

реклама

Конфликт между знаменитыми бизнесменами начался, после того как Крис Кокс рассказал о проекте Threads. Маск решил прокомментировать эту новость публично. Он иронично отметил, платформа поставит интернет-пользователей «под каблук» Цукерберга.

Один из пользователей написал Маску о том, что Цукерберг увлекается джиу-джитсу, и попросил его быть осторожнее, ведь тот занимал призовые места на спортивных соревнованиях. Маск не испугался, а сказал, что готов к сражению. Цукерберг согласился на поединок и попросил назвать локацию.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Ранее в СМИ Илона Маска обвиняли в манипулировании рынком и инсайдерской торговле криптовалютой. Теперь он хочет сразиться в поединке с Цукербергом. Их бой обещает быть зрелищным. Цукерберг процитировал Хабиба Нурмагомедова, фразу «Send me location» спортсмен использовал во время конфликта с Конором Макгрегором.