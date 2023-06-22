Илон Маск назначил Марку Цукербергу бой в Лас-Вегасе, и он принял вызов. Они сразятся на октагоне, где обычно проводятся поединки UFC.
реклама
Конфликт между знаменитыми бизнесменами начался, после того как Крис Кокс рассказал о проекте Threads. Маск решил прокомментировать эту новость публично. Он иронично отметил, платформа поставит интернет-пользователей «под каблук» Цукерберга.
Один из пользователей написал Маску о том, что Цукерберг увлекается джиу-джитсу, и попросил его быть осторожнее, ведь тот занимал призовые места на спортивных соревнованиях. Маск не испугался, а сказал, что готов к сражению. Цукерберг согласился на поединок и попросил назвать локацию.
Ранее в СМИ Илона Маска обвиняли в манипулировании рынком и инсайдерской торговле криптовалютой. Теперь он хочет сразиться в поединке с Цукербергом. Их бой обещает быть зрелищным. Цукерберг процитировал Хабиба Нурмагомедова, фразу «Send me location» спортсмен использовал во время конфликта с Конором Макгрегором.