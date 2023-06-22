Портал Wccftech, сославшись на аналитиков Barclays Блейна Кертиса и Тома О'Мэлли, сообщает, что следующий среднебюджетный iPhone появится не раньше 2025 года.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Презентация iPhone SE 4 состоится не ранее, чем через 2 года. В качестве причины задержки выхода нового смартфона от популярного бренда рассматриваются пользовательские модемы 5G от Apple.

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Владельцы смартфонов, которые привыкли ежегодно обновлять телефоны, заметили, что с момента выпуска iPhone SE 3 прошло больше года. Но и в следующем году не стоит ожидать выхода новинки. Скорее всего, презентация нового телефона состоится в 2025 году.

Чтобы не терять интерес потенциальных покупателей, в Apple озвучили подробности следующего проекта. «Преемник» выйдет с новым дизайном, у него будет полноэкранный дисплей. Внешне iPhone SE 4 будет похож на модель XR.

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Разработчики не торопятся выпускать новинку по ряду причин. Компания Apple планирует установить в смартфон модемы 5G собственного производства. Для его разработки запуск бюджетного смартфона было решено перенести. Но он будет не только доступным, но и качественным. Это первый iPhone, который будет оснащен модемом 5G от Apple. За счет этого нововведения телефон сможет работать быстро и без нареканий в течение длительного времени. Он рассчитан на пользователя разного возраста. Например, смартфон подойдет школьникам, студентам, рабочему населению и пенсионерам.