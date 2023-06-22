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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Wccftech: iPhone SE 4 за $599 выпустят не раньше 2025 года
Портал Wccftech, сославшись на аналитиков Barclays Блейна Кертиса и Тома О'Мэлли, сообщает, что следующий среднебюджетный iPhone появится не раньше 2025 года.
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Презентация iPhone SE 4 состоится не ранее, чем через 2 года. В качестве причины задержки выхода нового смартфона от популярного бренда рассматриваются пользовательские модемы 5G от Apple.

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Владельцы смартфонов, которые привыкли ежегодно обновлять телефоны, заметили, что с момента выпуска iPhone SE 3 прошло больше года. Но и в следующем году не стоит ожидать выхода новинки. Скорее всего, презентация нового телефона состоится в 2025 году.

Чтобы не терять интерес потенциальных покупателей, в Apple озвучили подробности следующего проекта. «Преемник» выйдет с новым дизайном, у него будет полноэкранный дисплей. Внешне iPhone SE 4 будет похож на модель XR.

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Разработчики не торопятся выпускать новинку по ряду причин. Компания Apple планирует установить в смартфон модемы 5G собственного производства. Для его разработки запуск бюджетного смартфона было решено перенести. Но он будет не только доступным, но и качественным. Это первый iPhone, который будет оснащен модемом 5G от Apple. За счет этого нововведения телефон сможет работать быстро и без нареканий в течение длительного времени. Он рассчитан на пользователя разного возраста. Например, смартфон подойдет школьникам, студентам, рабочему населению и пенсионерам.

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