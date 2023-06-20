Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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Шойгу рассказал о действиях России на тот случай, если Киев нападет на территорию страны. Дело в том, что в Москву недавно поступила информация о том, что ВСУ собираются совершить атаку на территорию России, используя HIMARS и Storm Shadow. Если Украина будет использовать в атаках оружие иностранного производства, это означает, что страны-производители будут принимать участие в военном конфликте. В данном случае речь идет об Америке и Великобритании.

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РФ готова к любому варианту развития событий. Если Украина будет наносить удары по крымской земле, то Россия будет применять оружие по центрам принятия решений Украины. Акцентируется внимание на том, что если украинские военнослужащие будут использовать оружие, поставленное странами Запада, то эти государства автоматически будут считаться участниками конфликта.

В Минобороне РФ заметили, что ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления в разных направлениях. Украина привлекает элитные соединения, активисты которых прошли обучение в странах НАТО. Под руководством специалистов иностранных служб планировались террористические акты.

По поводу этой ситуации высказался Дмитрий Медведев. Он дал ясно понять, если западные вооружения начнут выступать против российских территорий, обязательно последует ответ от России. Медведев допускает ситуацию, где под ударами окажутся центры, располагающиеся не в столице Украины.

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Американские политики не поощряют то, что Украина атакует территорию РФ. Но Госдепартамент не сомневается, что в Украине могут самостоятельно принимать решения, какими способами надо защищать территорию. В Великобритании отметили, что ВСУ могут атаковать за пределами Украины, они также могут использовать элементы самообороны в экстренных ситуациях.