Появились подробности резонансной истории юриста Хантера Байдена, сына 46-го президента США. Байден-младший заключил сделку со следствием, ради этого он отказался от употребления наркотиков и владения оружием.
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Наследник действующего президента Америки признал вину в налоговых нарушениях. Кроме уклонения от уплаты налогов его обвиняли в незаконной покупке револьвера. Судья обратил внимание на то, что Хантер Байден употреблял запрещенные препараты дольше одной недели и солгал при оформлении бланка во время покупки оружия. У Байдена-младшего есть юридическое образование, он пошел на сделку со следствием и пообещал отказаться от наркотических средств на 2 года и никогда в будущем не владеть собственным оружием.
Если Байден-младший сдержит обещания, Минюст США прекратит расследование, которое длилось много лет. Если он не выполнит условия, то может поплатиться свободой до 10 лет.
В Белом Доме прокомментировали ситуацию. В официальном сообщении говорится, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден любят сына и поддерживают его, он продолжает перестраивать жизнь. Больше комментариев по этому поводу первые лица давать не стали.