Российский миллиардер Роман Абрамович отказывается подписывать бумаги о передаче Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), вырученных от продажи футбольного клуба "Челси" более года назад.

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Роман Абрамович, известный российский миллиардер, не хочет передавать финансы украинским властям. Деньги появились в результате продажи лондонского «Челси». Об этом сообщили в публикации Daily Mail.

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Как утверждает источник, в 2022 году состоялась крупная сделка. Абрамович продал лондонский клуб за 2,3 млрд евро. Теперь его владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боули. Сделка привлекла к себе внимание МИД Великобритании, затребовавшего перевести средства на нужды ВСУ.

Экс-владелец же преследует свои собственные цели и планы. Его желание – равное распределение выручки между РФ и Украиной. Некоторое количество средств должно быть переведено россиянам, ставших жертвами нынешнего конфликта.

Олигарх приобрел команду в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. За время, по он считался хозяином, клуб успел 5 раз стать чемпионом АПЛ, дважды выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. И это далеко не весь список достижений, он куда шире.

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Фрэкн Лэмпард, ранее входивший в состав в качестве игрока, поделился с СМИ своим недовольством бизнесменом. Он считает, что тот слишком часто увольнял тренеров, если те, на его взгляд, не справлялись с обязательствами, что выражалось в проигрышах.