Хуа Чуньин в субботу опубликовала скриншот статьи агентства Блумберг под заголовком "Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен".

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Отношения между Китаем и Америкой давно находятся в напряженном состоянии. Вскоре КНР должен посетить госсекретарь США Энтони Блинкен. Но начало его визита уже проходит в совсем не радужных тонах.

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин рассказал о том, что агентство Блумберг фальсифицирует фактами, пытаясь очернить армию Китая. В статье говорится, что военные КНР ведут себя несдержанно, часто допускают провокации.

Чуньин заявила, что конфликт между двумя странами возможен только в том случае, если американские ВС продолжат себя вести «нахально» вблизи китайских территорий.

В статье информационного агентства Блумберг есть крайне неприятный заголовок. В нем указывается, что Китаю следует прислушаться к «гласу» Блинкена». Также в публикации присутствуют слова о том, что армия КНР откровенно играет с «огнем», и уже подходят к возможным рубежам терпения Америки.

Представитель МИД Китая отметила, что данная статья является открытым шантажом для большинства граждан КНР, а автору публикации и вовсе следует повторить школьный курс истории и географии.

Она также подчеркнула, что военное столкновение двух государств возможно при условии, если США продолжит отправлять свои самолеты и корабли к территориям Китая. Чуньин указала, что для её государства главное в ведении дел – это уважение.

Блинкен прибыл в КНР утром, 18 июня. Это его первая поездка за прошедшие 5 лет. Причина такой меры заключается в том, что значительно ухудшились взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном. Одной из точек конфликта по-прежнему остается Тайвань.

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Отдельной темой для разговора являются торговые разногласия. Китай по-прежнему не может добиться восстановления поставок полупроводников, а Америка отказывается идти навстречу в данном вопросе.