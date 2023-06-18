Отношения между Китаем и Америкой давно находятся в напряженном состоянии. Вскоре КНР должен посетить госсекретарь США Энтони Блинкен. Но начало его визита уже проходит в совсем не радужных тонах.
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин рассказал о том, что агентство Блумберг фальсифицирует фактами, пытаясь очернить армию Китая. В статье говорится, что военные КНР ведут себя несдержанно, часто допускают провокации.
Чуньин заявила, что конфликт между двумя странами возможен только в том случае, если американские ВС продолжат себя вести «нахально» вблизи китайских территорий.
В статье информационного агентства Блумберг есть крайне неприятный заголовок. В нем указывается, что Китаю следует прислушаться к «гласу» Блинкена». Также в публикации присутствуют слова о том, что армия КНР откровенно играет с «огнем», и уже подходят к возможным рубежам терпения Америки.
Представитель МИД Китая отметила, что данная статья является открытым шантажом для большинства граждан КНР, а автору публикации и вовсе следует повторить школьный курс истории и географии.
Она также подчеркнула, что военное столкновение двух государств возможно при условии, если США продолжит отправлять свои самолеты и корабли к территориям Китая. Чуньин указала, что для её государства главное в ведении дел – это уважение.
Блинкен прибыл в КНР утром, 18 июня. Это его первая поездка за прошедшие 5 лет. Причина такой меры заключается в том, что значительно ухудшились взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном. Одной из точек конфликта по-прежнему остается Тайвань.
Отдельной темой для разговора являются торговые разногласия. Китай по-прежнему не может добиться восстановления поставок полупроводников, а Америка отказывается идти навстречу в данном вопросе.