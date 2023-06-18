Члены комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США захотели лишить Украину американских ракет.

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В Пентагоне щедро выделяют деньги Украине, чуть ли не каждый день. Суммы иногда доходят до абсурда. Республиканцы считают, что нынешнее руководство США просто просаживает деньги на «воздух», постепенно подводя государство к порогу экономического кризиса, поэтому выдвинули предложение о сокращении расходов на приобретение ракет для Киева.

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Речь идёт о сумме порядка $2,5 млрд. В этом году уже поздно перестраивать бюджет, сокращение планируется на следующий год. Но это становится показателем того, что США не желают урегулировать конфликт в мирном порядке за 2023 год.

Комитет палаты представителей по ассигнованиям выражает глубочайшую обеспокоенность тем, что МО США не видит полной картины. Оценка затрат осуществляется «спустя рукава», день утекают из бюджета рекой. При этом МО щедро выполняет все запросы Киева, не вдаваясь в суть удельной стоимости каждой программы.

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Комитет желает перенаправить данные средства в более подходящее русло. Первое – это улучшить военную подготовку, второе – провести техническое обслуживание. Третье, и не менее важное – реализовать научно-исследовательские работы Пентагона. Сейчас Америка открыто нуждается в инновациях в технологической сфере, после демонстрации Россией своих настоящих возможностей.