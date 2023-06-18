Со стороны Украины неоднократно поступали «громкие» заявления о том, что она планирует захват Крыма. Об этом сообщалось практически каждую неделю. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, для чего Киев регулярно напоминает о своих планах.
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Он считает, что подобные провокации являются частью информационной войны. Заявления заставляют сидеть всё время в напряжении, ожидая хода со стороны ВСУ.
Совсем недавно Игорь Жовква, занимающий пост заместителя главы офиса Зеленского, поделился планами Украины в интервью. Он указал, что контрнаступление имеет единственной цель – возврат всех потерянных территорий, в том числе полуострова.
Тут же ему пришлось признать, что это нелегкая задача, требующая множества усилий и огромного количества времени.
Константинов же поделился собственными мыслями. Он считает, что против них сейчас идёт активная информационная война. Идея ВСУ о завоевании Крыма даже и близко не граничит с реальностью. Украинская сторона не смогла отвоевать Донбасс за целых девять лет, пусть на тот момент он не входил в состав РФ. Забрать обратно территорию у ядерной державы – «отличная» идея, которая может стать последней в жизни государства.