«Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной», — цитирует РИА Новости Константинова.

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Со стороны Украины неоднократно поступали «громкие» заявления о том, что она планирует захват Крыма. Об этом сообщалось практически каждую неделю. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, для чего Киев регулярно напоминает о своих планах.

реклама

Он считает, что подобные провокации являются частью информационной войны. Заявления заставляют сидеть всё время в напряжении, ожидая хода со стороны ВСУ.

Совсем недавно Игорь Жовква, занимающий пост заместителя главы офиса Зеленского, поделился планами Украины в интервью. Он указал, что контрнаступление имеет единственной цель – возврат всех потерянных территорий, в том числе полуострова.

Тут же ему пришлось признать, что это нелегкая задача, требующая множества усилий и огромного количества времени.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Константинов же поделился собственными мыслями. Он считает, что против них сейчас идёт активная информационная война. Идея ВСУ о завоевании Крыма даже и близко не граничит с реальностью. Украинская сторона не смогла отвоевать Донбасс за целых девять лет, пусть на тот момент он не входил в состав РФ. Забрать обратно территорию у ядерной державы – «отличная» идея, которая может стать последней в жизни государства.