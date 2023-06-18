Управляющий партнер группы компаний Алексей Мельников рассказ о том, кто поддержал инициативу запрета параллельного импорта техники Samsung и LG. В перечень компаний вошел IT-дистрибутор «F+tech марвел».
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Он указал на то, что ранее перед фирмами лежала прямая необходимость в сохранение состояния рынка. Нельзя было допустить снижения цен, а также формирования дефицита востребованной продукции. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Параллельный импорт постепенно теряет необходимость.
Мельников уточняет, что инициатива по сокращению импорта зарубежной продукции всецело поддерживается им. Во-первых, это пойдет на пользу отечественным производителям, предлагающим продукцию из аналогичного сегмента. Во-вторых, уменьшит доходы зарубежных компаний, добровольно ушедших из России.
Стать достойной заменой европейских гаджетов могут китайские смарфтоны. Устройства уверенно держат конкуренцию, не уступая «коллегам» по нише в технологичности.
Мельников указал, что такое решение даст брендам время на размышление. Им придется принять решение, хотят ли они продолжать работать с РФ, или же выгоднее полное прекращение торговых взаимоотношений. Для граждан России это тоже плюс. Люди смогут покупать устройства, имеющие гарантию, сервисную поддержку и т.д.