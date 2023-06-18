Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военкоров современными инфлюэнсерами, пришедшими на смену эпатажным и пустым блогерам.

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Мария Захарова, занимающая пост официального представителя МИД РФ, весьма красноречиво высказалась в адрес военкоров. С её точки зрения, они являются инфлюэнсерами нашего времени, заменив собой блогеров, не несших никакой полезной информационной нагрузки.

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Захарова выступила на ПМЭФ со своей речью. Она добавила, что «шелуха», в виде блогеров, была лишь временным явлением, образовавшимся при активном развитии СМИ. Это лишь этап, после которого непременно придет новый.

Она указывает на то, что все ресурсы, хвалебные оды и доход, приходящий легко, не может длиться вечно. Эпоха сменится, нишу займут люди, готовые принести для общества пользу. И этот момент настал.

Сейчас инфлюэнсеры – это военкоры. Аудитория ценит их не за открытые речи, а за то, что они готовы рискнуть собой, чтобы рассказать своим зрителям о происходящем.

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Захарова считает, что интересными могут стать те, кто находился в тени блогеров. Данное «затемнение» появилось искусственно. Ставя в первую очередь легкость и бездарность, блогеры покоряли нишу. Их эпатажность, вкупе с безрассудством, пленила людей. Но сейчас всё изменилось. Людям не нужна «пустота в красивой обертке». Они ищут тех, кто готов посвятить свою жизнь чему-то большему.