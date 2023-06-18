Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава “Роснефти” Игорь Сечин предупредил, что государственный долг США, который за последние 30 лет вырос в десять раз, представляет серьезный риск для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с весьма неожиданным заявлением. Он считает, что госдолг США является прямой угрозой для его основных держателей. Сюда входят страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Своими мыслями он поделился на экономическом форуме ПМЭФ, проходящем в Санкт-Петербурге.

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Сечин указал на то, что за прошедшие 3 десятилетия сумма выросла ровно в десять раз. Теперь он составляет свыше $31 триллиона. Данный показатель двукратно превышает экономический прирост, а расходы, на компенсацию такой задолженности, составляют $1 триллион, что равняется пятой части государственного бюджета. Сейчас цифра не снижается, напротив, лишь увеличивается.

С точки зрения главы «Роснефти», в группу риска попадают те, кто держат американский долг. Страны АТР попадают на первые строчки тех, кто непременно пострадает от него.

Сечин обратил внимание на то, что республиканцы в США хотели «поднять потолок» задолженности государства на 1,5 триллиона долларов. Но в администрации Америки своё виденье ситуации, и предложенная сумма составила $1,957 триллиона. А это совсем другие числа.

Данная цифра, с удивительной схожестью, пропорциональна тому, сколько вложили в американские обязательства два государства – Япония и КНР. Проблемы страны вмиг бы решились, откажись США от данных задолженностей. Но им не хватит «духу».

Получается, что крупнейшие держатели американской задолженности входят в группу риска уже потому, что американцы имеют проблемы с долгом. Это весьма странная, но понятная ситуация.

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Что имеем по итогу? США хочет навесить собственные экономические проблемы на целый ряд государств. Видимо, тонуть самостоятельно – это не про Америку. Если начнется кризис, он затронет целый перечень стран, так или иначе связанных с США.