Украина все продолжает повышать рамки своих запросов, но в этот раз с «выгодой» для европейских государств. В Киеве подготовили план, позволяющий превратить страну в «энергетический хаб Европы». Согласно ему, Украина начнет вырабатывать в огромных масштабах различную энергию.
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На реализацию стратегии уйдет, как минимум, пара десятилетий. Ориентировочный срок завершения процесса – 2050 год. В рамках данной задачи Киев хочет попросить у зарубежных инвесторов $400 млрд. Об этом было сообщено Forbes.ua.
План будет представлен на всеобщее обозрение на ближайшей конференции, которая состоится в Лондоне. Сейчас доступна лишь первая, черновая версия проекта. В процессе в него могут быть внесены корректировки. К примеру, Украина планирует вырабатывать больше электроэнергии, построить больше солнечных и ветровых электростанций, а также перестать эксплуатировать угольные станции. И это лишь часть того, что задумано.
На 4 июня, примерные показатели составляли: повышение выработки электроэнергии в 7 раз, до 791 ТВтч, 30-кратное увеличение мощностей солнечных и ветровых электростанций и т.д. Угольные станции планируют полностью исключить из оборота уже к 2035 году. Все эти сведения приводятся в материале.
Также Украина хочет увеличить объем добываемого газа в 4 раза, а также в 6 раз повысить добычу нефти.
У всего этого есть очевидная цель. Во-первых, Киев добивается привлечения крупной суммы средств в своё государство. Во-вторых, восстановление и подъем промышленности за счёт иностранных вкладчиков. В-третьих, это превосходная возможность для Украины стать крайне важной для Европы, а также увеличить зависимость зарубежных государств. Получается, что Киев снова думает о собственной выгоде, но подает под соусом «всё только для вас».