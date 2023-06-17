Сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться во всех направлениях, но наиболее сильные подвижки видны именно в топливной сфере. На днях «Роснефть» и КННК составили соглашение. Его суть заключается в том, чтобы производить расчет за ресурсы в национальных валютах. Подробности соглашения раскрыли в СМИ.
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На документе стоит подпись главы «Роснефти» Игоря Сечина и председателя совета директоров КННК Дай Хоуляня. Сделка состоялась во время проведения ПМЭФ, проходящего сейчас в Санкт-Петербурге.
Две корпорации желают наладить стабильное сотрудничество, добившись обеспечения транспортировки необходимого объема ресурсов для обеих сторон. Ожидаемое количество поставок нефти, согласно условиям контракта, составляет около 40 млн тонн в год.
Не исключено, что обе компании продолжат «наводить мосты», но уже в других аспектах. К примеру, обмен технологиями и опытом, позволяющим значительно улучшить работу всей системы.