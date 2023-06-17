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Путин: Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но не делает это по множеству причин
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы модератора Дмитрия Саймса, обратил внимание, что наши военные могут поразить любой объект в Киеве.
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Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге акцентировал внимание на том, что Россия в состоянии уничтожить любое здание в центре столицы Украины, но страна не предпринимает шаги в этом направлении. Нет никакой нужды для проведения подобных атак.

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Ранее Путин назвал атаки на Белгородскую область попыткой вывести РФ на серьезные действия, которые, по мнению украинских аналитиков, должны были поступить в ответ. Но Россия не поддается на провокации. Владимир Владимирович напомнил, если ВС РФ под Киевом ликвидировали 5 комплексов «Патриот», это свидетельствует о том, что России под силу убрать любое здание в центре города. Однако наша страна не уничтожает центральные сооружения Киева по ряду соображений, так как ограничений у РФ нет. Путин во время своего выступления на форуме заметил, у противника нет успехов на линии фронта. Можно с уверенностью заявить о том, что у ВСУ нет шансов на победу.

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#украина #сво #киев #обстрелы #пути
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