Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта.

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Норвежский политик, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг думает, что ВСУ столкнулись со сложными условиями. Несмотря на это, политический деятель заметил, что военнослужащие смогли достичь прогресса вдоль линии фронта, и этот прогресс, по его мнению, обладает устойчивым характером.

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Политик придерживается позиции, что необходимо продолжить предоставлять военную помощь ВСУ. Он приветствует новых членов альянса по поставкам для Киева.

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Тем временем президент РФ Владимир Путин встретился с военными корреспондентами. Владимир Владимирович говорит, что ВСУ не пришли к успеху во время контрнаступления.