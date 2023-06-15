Глава ЦБ считает новую инициативу приватизации для стратегических интересов России более, чем уместной. Помощник президента также солидарен с данной позицией, считая, что государству нужно работать только с используемыми активами.
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Эльвира Набиуллина, занимающая пост главы ЦБ, подчеркнула, что процесс приватизации имеет огромное значение для отечественной экономики. В приоритете стоит не пополнение бюджета, а возможность дальнейшего развития частного бизнеса.
Приватизация – это обязательная мера, наиболее эффективная в нынешних реалиях. При этом будут соблюдены стратегические интересы, поэтому пора переходить к действиям. Так считает экономист.
Позиция Набиуллиной нашла поддержку в лице помощника президента Максима Орешкина. Он полагает, что государству нужно выйти из «плохих» активов, не забыв про собственную пользу и выгоду.
В распоряжении России множество эффективных активов, имеющих потенциал, но их не используют должным образом. Если пустить в данные отрасли бизнесменов, они смогут найти наиболее продуктивное решение.
Вопрос о приватизации был впервые поднят главой ВТБ Андреем Костиным. Он считает, что Запад, введя санкции, разрушил устоявшиеся экономические модели. И теперь пора переосмысливать их, опираясь на текущие реалии.